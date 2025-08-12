Второй вестибюль и платформу станции «Рижская» БКЛ соединят тремя коридорами

Согласно проекту, пассажиры будут спускаться из наземного вестибюля по одному из самых длинных в столичной подземке эскалаторов, а затем выходить на платформу в центре зала через три коридора над действующими путями. «Устройство эскалаторного наклонного хода во втором вестибюле станции “Рижская” БКЛ уже завершено, выполнена сбойка с подземной частью. В настоящий момент строители завершили проходку верхнего свода подходного коридора, который соединит наклонный эскалаторный тоннель с ходками», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, слова которого приводят в пресс-службе.