Суд утвердил мировое соглашение по долгу ХК «Салават Юлаев» за инвентарь

Между ХК «Салават Юлаев» и предпринимателем Рудольфом Пермяковым заключено мировое соглашение в Арбитраже Кировской области. По итогам соглашения производство по делу о взыскании долга в размере 15,8 млн руб. за спортинвентарь с уфимского клуба прекратили.
Клуб должен был выплатить предпринимателю полную сумму долга до 7 августа, плюс 115,6 тыс. руб. за госпошлину. В итоге клуб полностью освободили от уплаты убытков и неустойки.
