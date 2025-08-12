Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд утвердил мировое соглашение по долгу ХК «Салават Юлаев» за инвентарь

Соглашение заключено с предпринимателем Рудольфом Пермяковым.

Источник: Комсомольская правда

Между ХК «Салават Юлаев» и предпринимателем Рудольфом Пермяковым заключено мировое соглашение в Арбитраже Кировской области. По итогам соглашения производство по делу о взыскании долга в размере 15,8 млн руб. за спортинвентарь с уфимского клуба прекратили.

Клуб должен был выплатить предпринимателю полную сумму долга до 7 августа, плюс 115,6 тыс. руб. за госпошлину. В итоге клуб полностью освободили от уплаты убытков и неустойки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.