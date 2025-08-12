Проекты строительства дорог в Ростове на 20 млрд рублей прошли госэкспертизу

Ключевые инфраструктурные проекты Ростова-на-Дону, включая развитие «грузового каркаса» и реконструкцию важных транспортных артерий, получили положительные заключения государственной экспертизы. Общая стоимость одобренных проектов превышает 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили во время заседания постоянной комиссии по транспорту и дорогам.
Особое внимание уделяется реализации «грузового каркаса», который должен полностью сформироваться к 2026 году. Проект уже показывает результаты: сократилось количество ДТП с участием грузовиков, а скорость общественного транспорта увеличилась.
Среди значимых объектов также и завершенная на месяц раньше срока реконструкция путепровода на улице Малиновского. На работы было направлено 3,5 миллиарда рублей, что позволило увеличить пропускную способность магистрали втрое.
Еще один важный проект — реконструкция автодороги по улице Вавилова со строительством транспортной развязки, которая соединит жилой район «Суворовский» с остальным городом. Сдача объекта запланирована на конец 2025 года.
