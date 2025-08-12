Тесное партнерство для борьбы с преступностью. Кубраков рассказал о результатах сотрудничества с коллегами из СНГ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси заинтересовано в развитии всестороннего сотрудничества с коллегами из СНГ. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время своего доклада на заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ (СМВД), которое проходит в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Страны СНГ усилят сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями.
Глава правоохранительного ведомства Беларуси выступил с отчетом о проделанной работе за год председательствования в организации. В своем выступлении министр обозначил наиболее яркие примеры взаимодействия между правоохранительными ведомствами стран СНГ, которые свидетельствуют о тесном партнерстве не только на уровне министров, но и сотрудников подразделений. «Сегодня мы выйдем на подписание целого ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности нашей деятельности. Со своей стороны мы заинтересованы и открыты для развития всестороннего сотрудничества», — резюмировал Иван Кубраков.
Министр отметил, что МВД Беларуси эффективно реализует мероприятия межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы. «В текущем году на территории стран СНГ задержано либо установлено местонахождение 1731 лица. В прошлом году в ходе оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ выявлено 36 уголовно наказуемых деяний указанной категории, 12 лиц привлечены к уголовной ответственности», — сказал глава белорусского правоохранительного ведомства.
Он также обратил внимание на вопрос нелегальной миграции. «Беларусь уделяет повышенное внимание вопросам управления миграционными потоками, успешно выполняет задачи, определенные концепцией миграционной политики, активно участвует в реализации Декларации о согласованной миграционной политике государств СНГ. Во взаимодействии с заинтересованными МВД применяет широкий спектр мер по повышению эффективности миграционного контроля и недопущению дестабилизации ситуации, в том числе в рамках формирования единого миграционного пространства с Россией. Принимаемые совместно с коллегами из этой страны меры позволили значительно снизить поток незаконных мигрантов, прибывающих на территорию Союзного государства. В первом полугодии текущего года установлено 130 групп нелегальных мигрантов численностью 1063 лица (за аналогичный период прошлого года — 243 группы (1610 лиц)). При проведении операции “Нелегал-2025” выявлено более 2,5 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято 92 решения об отказе иностранцам во въезде на территорию республики. В связи с грубым нарушением законодательства почти 500 граждан зарубежья выдворено за пределы страны», — подчеркнул министр.
Глава правоохранительного ведомства также указал на то, что сотрудничество компетентных органов в борьбе с наркоугрозой в 2024 году вышло на новый уровень. «Об этом свидетельствует устойчивая тенденция уменьшения количества преступлений в нашей стране (в 2023 году — 4067, в 2024-м — 3883). При этом объем выявленных наркотиков и психотропов вырос более чем в два раза, изъято более 1,5 т. Благодаря совместным мероприятиям и налаженному взаимодействию с российскими коллегами было выявлено 40 каналов поставки наркотиков в республику», — подчеркнул Иван Кубраков.
Министр внутренних дел Беларуси отметил, что для сокрытия следов и соблюдения мер конспирации организаторы преступных группировок все чаще направляют граждан одной страны для совершения преступлений на территории другой. «Между министерствами внутренних дел стран СНГ налажен системный обмен информацией об организаторах и участниках наркобизнеса. Как итог за прошлый год в республике привлечены к ответственности 89 подобных “гастролеров”. Выявлены и ликвидированы шесть подпольных нарколабораторий, две из которых на территории России организовали граждане нашей страны. С учетом современной интеграции наркорынка в виртуальное пространство полагаем необходимым сосредоточить усилия на проведении совместных оперативно-разыскных мероприятий по установлению организаторов и владельцев нелегальных интернет-магазинов», — добавил глава правоохранительного ведомства.
Он обратил внимание, что в первом полугодии 2025 года зарегистрировано 8231 киберпреступление (за аналогичный период прошлого года — 10 099). «С помощью принятых решений на уровне Президента и их реализации на местах удалось эффективно влиять на уровень киберпреступности. Впервые за последние четыре года отмечается снижение количества преступных посягательств в названной сфере почти на 20%», — рассказал Иван Кубраков. -0-