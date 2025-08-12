Тесное партнерство для борьбы с преступностью. Кубраков рассказал о результатах сотрудничества с коллегами из СНГ

Он также обратил внимание на вопрос нелегальной миграции. «Беларусь уделяет повышенное внимание вопросам управления миграционными потоками, успешно выполняет задачи, определенные концепцией миграционной политики, активно участвует в реализации Декларации о согласованной миграционной политике государств СНГ. Во взаимодействии с заинтересованными МВД применяет широкий спектр мер по повышению эффективности миграционного контроля и недопущению дестабилизации ситуации, в том числе в рамках формирования единого миграционного пространства с Россией. Принимаемые совместно с коллегами из этой страны меры позволили значительно снизить поток незаконных мигрантов, прибывающих на территорию Союзного государства. В первом полугодии текущего года установлено 130 групп нелегальных мигрантов численностью 1063 лица (за аналогичный период прошлого года — 243 группы (1610 лиц)). При проведении операции “Нелегал-2025” выявлено более 2,5 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято 92 решения об отказе иностранцам во въезде на территорию республики. В связи с грубым нарушением законодательства почти 500 граждан зарубежья выдворено за пределы страны», — подчеркнул министр.