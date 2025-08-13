Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта Невского проспекта

Прежде «Ъ-СПб» писал, что основные работы по ремонту Невского проспекта в Петербурге продлятся с 13 по 27 августа. В этот период времени движение транспорта по главной городской магистрали будут поэтапно ограничивать. В связи с этим для удобства пассажиров с 11 августа был сокращен межпоездной интервал на третьей «зеленой» ветке петербургского метрополитена.