Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Калининграда заявили о приостановке работы городских фонтанов

Мера призвана стабилизировать эпидситуацию по энтеровирусной инфекции.

В Калининграде планируют приостановить работу пяти городских фонтанов. Ограничение вступает в силу 13 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По предложению регионального Управления Роспотребнадзора для стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции и недопущения формирования групповых очагов заболеваемости с 13 августа в Калининграде будет приостановлена работа пяти городских фонтанов», — говорится в сообщении.

В список вошли фонтаны:

— у Музея изобразительных искусств, в сквере 70-летия Калининградской области;

— у стадиона «Балтика»;

— «Детский» фонтан на набережной Верхнего озера;

— фонтан у памятника «Морякам-балтийцам» на Московском проспекте;

— фонтан в сквере перед Домом искусств.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, В Калининградской области продолжается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который начался со второй половины июня. Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей 0−6 лет. Случаи заболевания зарегистрированы на территории 12 муниципалитетов. Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Багратионовском, Черняховском, Полесском районах, а также в Калининграде.