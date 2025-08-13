Власти Калининграда заявили о приостановке работы городских фонтанов

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, В Калининградской области продолжается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который начался со второй половины июня. Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей 0−6 лет. Случаи заболевания зарегистрированы на территории 12 муниципалитетов. Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Багратионовском, Черняховском, Полесском районах, а также в Калининграде.