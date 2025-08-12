К 2030 году в Башкирии возьмут под охрану все объекты культурного наследия

В Башкирии намерены взять под охрану все объекты культурного наследия. По словам премьера-министра правительства республики Андрея Назарова, в первую очередь будут оформлять охранные обязательства на памятники архитектуры и градостроительства.
Андрей Назаров отметил, что у некоторых муниципалитетов есть недочеты в вопросах оформления охранных обязательств. Теперь же главам образований поручено это устранить.
Всего в Башкирии насчитывают 722 объекта культурного наследия. Среди которых 16 относятся к федеральному значению, 697 — к региональному и 9 — к муниципальному.
