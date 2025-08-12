Страны СНГ усилят сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершилось заседание Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ. По его итогам был принят ряд решений и утверждены итоговые документы по вопросам повестки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.