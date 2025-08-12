Ричмонд
Страны СНГ усилят сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями

Участники заседания поддержали проект концепции развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершилось заседание Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ. По его итогам был принят ряд решений и утверждены итоговые документы по вопросам повестки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Тесное партнерство для борьбы с преступностью. Кубраков рассказал о результатах сотрудничества с коллегами из СНГ.

Участники заседания поддержали проект концепции развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий. Было одобрено и принятие дополнительных мер по повышению эффективности противодействия незаконной миграции.

Отдельные решения касались обеспечения безопасности дорожного движения. Так, были одобрены рекомендации по нормативному регулированию отношений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности. Стороны также договорились обмениваться сведениями о принимаемых мерах по противодействию деструктивным группам. Корректировке подвергнутся международные соглашения, регламентирующие порядок информационного взаимодействия.

Принято решение, что следующее заседание совета состоится в Таджикистане. -0-