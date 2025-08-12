Британия обеспокоена заявлениями европейцев перед саммитом на Аляске: вот о чем речь

В Британии опасаются, что заявление европейский лидеров может сорвать или осложнить саммит между Россией и США на Аляске. Об этом пишет издание Telegraph.
Как сообщает издание, в Лондоне опасаются, что публичные заявления лидеров стран Евросоюза в адрес США могут вызвать негативную реакцию в Вашингтоне и лично у президента Трампа. Это, по мнению британской стороны, может привести к тому, что Европа будет полностью отстранена от участия в переговорах.
Но в то же время Британия не хочет оставаться в стороне. В Лондоне заявили, что предпочитают взаимодействовать с американским президентом по закрытым каналам, а не делать голословные заявления.
Нужно сказать, что президент США Дональд Трамп уже оценил предстоящую встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Он заявил, что она может быть подготовительной, но все же возлагает на нее большие надежды.