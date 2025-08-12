Британия обеспокоена заявлениями европейцев перед саммитом на Аляске: вот о чем речь

Как сообщает издание, в Лондоне опасаются, что публичные заявления лидеров стран Евросоюза в адрес США могут вызвать негативную реакцию в Вашингтоне и лично у президента Трампа. Это, по мнению британской стороны, может привести к тому, что Европа будет полностью отстранена от участия в переговорах.