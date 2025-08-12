Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия обеспокоена заявлениями европейцев перед саммитом на Аляске: вот о чем речь

Telegraph: Лондон боится, что заявления ЕС могут сорвать саммит США и РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Британии опасаются, что заявление европейский лидеров может сорвать или осложнить саммит между Россией и США на Аляске. Об этом пишет издание Telegraph.

Как сообщает издание, в Лондоне опасаются, что публичные заявления лидеров стран Евросоюза в адрес США могут вызвать негативную реакцию в Вашингтоне и лично у президента Трампа. Это, по мнению британской стороны, может привести к тому, что Европа будет полностью отстранена от участия в переговорах.

Но в то же время Британия не хочет оставаться в стороне. В Лондоне заявили, что предпочитают взаимодействовать с американским президентом по закрытым каналам, а не делать голословные заявления.

Нужно сказать, что президент США Дональд Трамп уже оценил предстоящую встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Он заявил, что она может быть подготовительной, но все же возлагает на нее большие надежды.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше