Энергетики Ростовской области отремонтировали 285 километров электросетей за полгода

За первые шесть месяцев этого года специалисты компании донские энергетики провели масштабную модернизацию электросетевого хозяйства региона. В рамках ремонтной программы они обновили 285 километров воздушных линий электропередачи и 687 трансформаторных подстанций. Об этом говорится на сайте регионального правительства.