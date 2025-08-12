Ричмонд
Энергетики Ростовской области отремонтировали 285 километров электросетей за полгода

В ремонт электросетей в Ростовской области за полгода было вложено 635 миллионов.

За первые шесть месяцев этого года специалисты компании донские энергетики провели масштабную модернизацию электросетевого хозяйства региона. В рамках ремонтной программы они обновили 285 километров воздушных линий электропередачи и 687 трансформаторных подстанций. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Особое внимание уделялось сетям низкого напряжения, по которым электроэнергия поступает непосредственно в дома потребителей. На их долю пришлось 60% всех работ. В ходе ремонта установили 735 новых опор, заменили более трех тысяч изоляторов и проложили 43 километра современного самонесущего изолированного провода, повышающего надежность электроснабжения.

На высоковольтных линиях специалисты заменили 17 опор, около семи тысяч изоляторов и пять километров грозозащитных тросов. На подстанциях напряжением 35−110 кВ отремонтировали 450 силовых трансформаторов и проверили вспомогательное оборудование.

Для предотвращения аварийных ситуаций было расчищено 403 гектара охранных зон ЛЭП. Общий объем финансирования работ составил 635 миллионов рублей. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

