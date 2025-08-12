Солнце после двухнедельного перерыва выбросило гигантский протуберанец

В ночь на 12 августа Солнце выбросило новый гигантский протуберанец. Последний раз о крупном событии сообщалось 31 июля. Тогда с восточного края Солнца в космос подряд ушли 2 такие структуры, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своём Telegram-канале.
«11 августа, между 21 и 24 часами по московскому времени, вблизи южного полюса Солнца был зафиксирован новый крупный протуберанец», — сказано в сообщении.
Учёные пояснили, что протуберанцы, в отличие от солнечных вспышек, могут возникать в любой области Солнца, включая полярные зоны, но реже достигают Земли. Даже в тех случаях, когда это происходит, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась наша планета.
«В этом случае гигантское солнечное волокно улетело явно в сторону. Однако протуберанцы бьют, хотя и редко, но метко. Именно они способны вызывать самые мощные геомагнитные бури. Последний раз это произошло в начале июня, когда выброс спровоцировал магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по пятибалльной шкале)», — отметили в лаборатории.
Специалисты предупредили, что в ближайшие дни возможны новые выбросы подобного характера.
Ранее астроном Александр Киселев сообщил о появлении в космосе двойника Солнечной системы.