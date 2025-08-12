Солнце после двухнедельного перерыва выбросило гигантский протуберанец

Учёные пояснили, что протуберанцы, в отличие от солнечных вспышек, могут возникать в любой области Солнца, включая полярные зоны, но реже достигают Земли. Даже в тех случаях, когда это происходит, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась наша планета.