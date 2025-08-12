Окрошка на кефире или квасе: что полезнее с точки зрения врачей

Окрошка на кефире признана самым полезным вариантом холодного супа, сообщила врач-терапевт Наталья Никитина в беседе с «Газета.Ru». По её словам, кефир содержит полезные бактерии, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта.
Также напиток богат кальцием, белком и витамином D, а также мягко воздействует на желудок. Это делает его подходящим для людей, которым квас кажется слишком резким. Кефир любой жирности подходит для окрошки, а если основа получается густой, её можно разбавить водой. Такое блюдо легче усваивается организмом и считается более полезным.
Не стоит переоценивать пользу других сезонных лакомств — арбузов и дынь. Доцент кафедры диетологии Юлия Онуфрийчук предупредила о рисках чрезмерного употребления арбузов и дынь, особенно для пожилых людей. Она отметила, что эти продукты создают высокую нагрузку на почки из-за мочегонного эффекта. Людям с хронической болезнью почек 3-й стадии стоит ограничить их потребление, чтобы избежать отёков и повышения давления. Её слова приводит RT.
Многие стараются следить за питанием: изучают состав продуктов, считают калории в онлайн-калькуляторах, делают зарядку, но вес не уходит. Врач Екатерина Ширшова объяснила, что проблема может быть связана с инсулиновым индексом, который набирает популярность в нутрициологии.
Она уточнила, что инсулин — это не только гормон, снижающий сахар в крови. Он помогает глюкозе проникать в клетки, где она превращается в энергию, пишет «Царьград».