Лавров обсудил с Рубио грядущую встречу лидеров РФ и США на Аляске

Срочная новость.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Предметом обсуждения стала подготовка грядущей встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По итогам беседы стороны сообщили об успешном настрое на грядущее мероприятие. Об этом сообщили в МИД России.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше