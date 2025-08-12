Цикл новелл «Благословление небожителей» стали убирать из книжных магазинов в РФ

Сеть книжных магазинов «Читай-город» приостановил продажи серии китайских новелл «Благословение небожителей», выпущенных издательством «Комильфо». Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе сети.
Также из магазинов исчезли печатные версии дунхуа (китайских анимационных фильмов — прим. «ВМ») и книги, посвященные персонажам серии.
— На данный момент мы получили просьбу от издательства о приостановке продаж указанных вами наименований. Ожидаем от издательства разъясняющих документов, — передает Gazeta.ru.
Автором новелл «Благословение небожителей» является писательница Мосян Тунсю. Роман издан в России в шести томах и обладает возрастной маркировкой 18+ «из-за присутствия чувств между двумя мужчинами»*.
10 января издательский дом «Эксмо» приостановил продажу книги американо-канадской писательницы Тилар Маццео «Дети Ирены» после того, как читатели обратили внимание на одну из фраз в тексте, которая осталась неизвестной. Книга посвящена подвигу Ирены Сендлер, которая помогла спасти около 2500 еврейских детей из Варшавского гетто.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.