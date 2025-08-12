Цикл новелл «Благословление небожителей» стали убирать из книжных магазинов в РФ

10 января издательский дом «Эксмо» приостановил продажу книги американо-канадской писательницы Тилар Маццео «Дети Ирены» после того, как читатели обратили внимание на одну из фраз в тексте, которая осталась неизвестной. Книга посвящена подвигу Ирены Сендлер, которая помогла спасти около 2500 еврейских детей из Варшавского гетто.