СМИ: Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ

Азербайджан не участвовал в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.
Заседание состоялось 12 августа. По информации пресс-службы МВД Белоруссии, которая занимала пост председателя в СМВД, в повестку дня вошли вопросы сотрудничества правоохранительных органов и выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Основные темы обсуждения включали проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, совместную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и нормативное регулирование в области индивидуальной мобильности.
На заседании председательство в СМВД СНГ было передано от Белоруссии к России, говорится в материале.
Днем ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Согласно документу, средства из резервного фонда президента Азербайджана выделят министерству энергетики Украины для закупки и поставки электрооборудования.