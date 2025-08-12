СМИ: Азербайджан отказался от участия в заседании СМВД стран СНГ

Заседание состоялось 12 августа. По информации пресс-службы МВД Белоруссии, которая занимала пост председателя в СМВД, в повестку дня вошли вопросы сотрудничества правоохранительных органов и выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью. Основные темы обсуждения включали проблемы незаконной миграции и пути их решения, противодействие преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, совместную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и нормативное регулирование в области индивидуальной мобильности.