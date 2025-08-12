Ричмонд
Путин переговорил по телефону с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом рассказали в Кремле.

