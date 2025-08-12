В Британию прибыли более 50 тысяч нелегалов за 403 дня

С момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года в Великобританию прибыло свыше 50 тысяч нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренних дел, это антирекорд для премьер-министра Кира Стармера по сравнению с его предшественниками.