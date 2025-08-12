Ричмонд
В Британию прибыли более 50 тысяч нелегалов за 403 дня

Сокращение нелегальной миграции было одним из главных предвыборных обещаний лейбористов.

Источник: Аргументы и факты

С момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года в Великобританию прибыло свыше 50 тысяч нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренних дел, это антирекорд для премьер-министра Кира Стармера по сравнению с его предшественниками.

Сокращение нелегальной миграции было одним из главных предвыборных обещаний лейбористов. Проблема с пересекающими Ла-Манш мигрантами наблюдается в стране с 2018 года.

К 11 августа 50 271 мигрант достиг берегов Великобритании. Таким образом, рубеж в 50 тысяч был превышен за 403 дня правления лейбористов, что является новым антирекордом для действующего правительства.

Когда главой кабмина был Риши Сунак (2022−2024), этот порог был преодолен за 610 дней.

Ранее в Госдуме оценили запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге.

