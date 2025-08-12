В Британию прибыли более 50 тысяч нелегалов за 403 дня

С момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года в Великобританию прибыло свыше 50 тысяч нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренних дел, это антирекорд для премьер-министра Кира Стармера по сравнению с его предшественниками.
Сокращение нелегальной миграции было одним из главных предвыборных обещаний лейбористов. Проблема с пересекающими Ла-Манш мигрантами наблюдается в стране с 2018 года.
К 11 августа 50 271 мигрант достиг берегов Великобритании. Таким образом, рубеж в 50 тысяч был превышен за 403 дня правления лейбористов, что является новым антирекордом для действующего правительства.
Когда главой кабмина был Риши Сунак (2022−2024), этот порог был преодолен за 610 дней.
