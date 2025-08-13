В 2026 году стартуют работы над проектом кольцевой железной дороги в Казани

Новая ж/д ветка пройдет через основные жилые районы и деловой центр города. Для реализации проекта будут использованы существующие железнодорожные пути, а также построены новые. Ожидается, что проект повысит пропускную способность городской транспортной системы за счет интеграции с существующими интермодальными перевозками, метро и общественным транспортом. Согласно материалам Миндортранса Татарстана, проект охватит большую пригородную зону Казани, железнодорожные вокзалы и крупные пересадочные узлы с метрополитеном.