В колбасках «Чевапчичи» обнаружена кишечная палочка

Образцы колбасок марки «Чевапчичи» не прошли испытания Роспотребнадзора.
В продукции компании Т. М. Delikaiser — колбасках «Чевапчичи», произведенной на Атяшевском мясокомбинате Ростовской области, специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Результаты проверки представлены на портале ФГИС «Единый реестр проверок».
«Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции колбаски “Чевапчичи” Т. М. Delikaiser. Указанная продукция не соответствует требованиям по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в описании выданного предостережения. Оно опубликовано на сайте ФГИС.
Кроме того, ранее Роскачество сообщило о выявлении кишечной палочки в сыре бри с белой плесенью, выпускаемом семью брендами: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня». В ведомстве отметили, что присутствие данной бактерии в сыре является недопустимым и свидетельствует о нарушении санитарных требований. Также были выявлены нарушения в маркировке некоторых образцов сыров с плесенью.