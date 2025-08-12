Астрономы доказали, что выбросы черных дыр способны порождать пучки нейтрино

Астрофизики сделали большой шаг к получению ответа на этот вопрос во время наблюдений за блазаром PKS 1424+240, расположенном в созвездии Волопаса на расстоянии в 5,7 млрд световых лет от Земли. Он привлекает внимание ученых тем, что наблюдения за его джетом в радиоволнах и гаммаволновой части спектра указывают на совершенно разную скорость движения выброса, причем наблюдения в радиоволнах ставили под сомнение возможность разгона протонов и других частиц в окрестностях джета.