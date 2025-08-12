Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи

Тема кулинарии в семье медиаменеджера занимает особое место.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась c аif.ru подробностями своей повседневной жизни.

В интервью медиаменеджер откровенно рассказала, что в домашней обстановке она «обычная».

«Хвостик, халат. Или работаю за компьютером, или борщи варю, или с детьми вожусь, или с мамами. Как все», — описала Симоньян свой быт. Этот образ разительно отличается от фигуры строгого руководителя медиапроектов, знакомого широкой аудитории, и показывает ее с совершенно другой стороны.

Оказалось, тема кулинарии в семье Маргариты Симоньян занимает особое место. Но, вопреки ожиданиям, связанным с ее армянскими корнями, она призналась, что не считает себя большим специалистом в национальной кухне, так как выросла на Кубани. Зато с удовольствием готовим домашним традиционный борщ или оригинальный адлерский плов с мидиями. А на Новый год дома у Маргариты всегда готовят хаш, хотя сама она его не ест.

«Вообще я люблю кухни разных народов. Тиграну часто варила тайский том ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами», — поделилась гастрономическими предпочтениями главный редактор RT.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше