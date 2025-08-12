Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи

Оказалось, тема кулинарии в семье Маргариты Симоньян занимает особое место. Но, вопреки ожиданиям, связанным с ее армянскими корнями, она призналась, что не считает себя большим специалистом в национальной кухне, так как выросла на Кубани. Зато с удовольствием готовим домашним традиционный борщ или оригинальный адлерский плов с мидиями. А на Новый год дома у Маргариты всегда готовят хаш, хотя сама она его не ест.