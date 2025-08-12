Маргарита Симоньян рассказала, какие блюда готовит для семьи

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась c аif.ru подробностями своей повседневной жизни.
В интервью медиаменеджер откровенно рассказала, что в домашней обстановке она «обычная».
«Хвостик, халат. Или работаю за компьютером, или борщи варю, или с детьми вожусь, или с мамами. Как все», — описала Симоньян свой быт. Этот образ разительно отличается от фигуры строгого руководителя медиапроектов, знакомого широкой аудитории, и показывает ее с совершенно другой стороны.
Оказалось, тема кулинарии в семье Маргариты Симоньян занимает особое место. Но, вопреки ожиданиям, связанным с ее армянскими корнями, она призналась, что не считает себя большим специалистом в национальной кухне, так как выросла на Кубани. Зато с удовольствием готовим домашним традиционный борщ или оригинальный адлерский плов с мидиями. А на Новый год дома у Маргариты всегда готовят хаш, хотя сама она его не ест.
«Вообще я люблю кухни разных народов. Тиграну часто варила тайский том ям, или русский грибной суп, или ростовскую уху с помидорами», — поделилась гастрономическими предпочтениями главный редактор RT.