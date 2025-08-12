Стали известны цены в отеле, где может пройти встреча Путина и Трампа

В отеле Captain Cook останавливались многие политики, знаменитые артисты и представители королевских семей. Так, одними из самых известных гостей были принц и принцесса Уэльские. В 1985 году во время транзита на Дальний Восток они останавливались в самом роскошном люксе отеля Crow’s Nest, который расположен на самом верхнем этаже и предлагает панорамный вид на город и окрестности.