Стали известны цены в отеле, где может пройти встреча Путина и Трампа

Полулюкс в отеле Captain Cook на Аляске, в котором может пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, стоит от 47 тысяч рублей за ночь, выяснил корреспондент aif.ru.
В отеле также есть представительские люксы с двумя или тремя спальнями и люксы Crow’s Nest со спальней и гостиной, стоимость которых существенно выше. Всего в открытом в 1965 году отеле есть 557 номеров, забронировать какой-либо из них можно только с 18 августа.
Для проведения мероприятий предлагается 14 конференц-залов. Некоторые помещения оборудованы каминами, панорамными окнами и обставлены элитной мебелью из темного тикового дерева что создаёт атмосферу уюта и статуса. Также гости могут выбрать для деловых встреч библиотеку с камином или большой зал площадью порядка 830 квадратных метров.
В Captain Cook открыт единственный в Анкоридже ресторан Crow’s Nest с рейтингом AAA 4-Diamond.
В отеле Captain Cook останавливались многие политики, знаменитые артисты и представители королевских семей. Так, одними из самых известных гостей были принц и принцесса Уэльские. В 1985 году во время транзита на Дальний Восток они останавливались в самом роскошном люксе отеля Crow’s Nest, который расположен на самом верхнем этаже и предлагает панорамный вид на город и окрестности.
Среди других знаменитых гостей отеля — актеры Том Круз, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм, Никки Хейли, Симона Байлс, Сильвестр Сталлоне, Лионель Месси, Шакира, Бейонсе, Канье Уэст и Дрейк.
Как сообщалось ранее, встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске состоится в пятницу, 15 августа. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы по урегулированию конфликта на Украине.