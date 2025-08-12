Иосиф Пригожин о пропавшем на СВО зяте: «Признали погибшим»

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил печальную новость, в его семье случилась трагедия. Муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко признан погибшим.
Евгений и Даная поженились в 2022 году и впервые стали родителями, у них родился сын Даниэль. Познакомились молодые люди случайно, в компании общих приятелей. Девушка описывала своего спутника как очень сильного и заботливого, рядом с которым она могла почувствовать себя спокойно. Близкие выбор Данаи одобрили, в том числе и звездный отец Иосиф Пригожин.
«Папа же мне всегда говорил, что доверяет моему выбору, что я выберу достойного мужчину», — говорила когда-то Пригожина.
В 2023-м году Евгений решил отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации, а через некоторое время связь с ним прекратилась. Тогда Иосиф Пригожин рассказывал, что спустя год шансов найти мужа дочери живым немного, но они были.
«Ситуация, которая сложилась, трагическая. Она крайне непростая. И конечно, мы прилагаем все возможные усилия, направленные на ее разрешение. Год уже ищем его, обращаемся во все инстанции и ничего», — признавался Иосиф Пригожин в феврале этого года в интервью сайту aif.ru.
Продюсер отмечал, что поддерживал дочь Данаю, которая осталась с маленьким ребенком на руках.
Теперь же в беседе с сайтом aif.ru отец девушки сообщил трагические вести. Несмотря на то, что тело его зятя не найдено, он признан погибшим. Других подробностей продюсер приводить не стал.
«Его тело не нашли. Суд принял постановление о том, что знает место его гибели. Соответственно, его признали погибшим», — сообщил Пригожин aif.ru.
Как отмечает издание, последним сообщением родным от Евгения были следующие слова: «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю».
Сама Даная Пригожина мужественно держится и не дает никаких комментариев журналистам. Еще в феврале текущего года девушка, несмотря на то, что муж не выходил с ней на связь на протяжении года и двух месяцев, не хотела привлекать никакого внимания к этой теме. Она признавалась, что не ожидает от людей жалости по этому случаю.