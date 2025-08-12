Иосиф Пригожин о пропавшем на СВО зяте: «Признали погибшим»

Сама Даная Пригожина мужественно держится и не дает никаких комментариев журналистам. Еще в феврале текущего года девушка, несмотря на то, что муж не выходил с ней на связь на протяжении года и двух месяцев, не хотела привлекать никакого внимания к этой теме. Она признавалась, что не ожидает от людей жалости по этому случаю.