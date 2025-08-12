Ученые назвали простой способ защититься от трех сердечно-соседистых заболеваний

Ученые Сиднейского университета установили связь между количеством пройденных в день шагов и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с гипертонией. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).
Выяснилось, что каждая дополнительная тысяча шагов в день сверх 2300 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 17%.
В исследовании участвовали более 32 тысяч человек с повышенным давлением. Наблюдения велись в течение восьми лет. Отмечается, что риск сердечной недостаточности уменьшался на 22%, инфаркта — на 9%, инсульта — на 24%.
Быстрый темп ходьбы также дополнительно снижает вероятность развития этих заболеваний.
