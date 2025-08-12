В Ростовской области мошенники инсценировали взлом Госуслуг и выманили у мужчины миллион

Преступники попросили жертву сообщить код из SMS, якобы для записи в электронную очередь. Вскоре мужчина получил уведомление о якобы произошедшем взломе его личного кабинета на портале Госуслуг. Когда он позвонил на указанный в сообщении номер «службы поддержки», мошенники, представившись банковскими специалистами, убедили его оформить кредит и перевести все деньги на «безопасные» счета.