Ученые показали снимок идеально голубого неба над Марсом

Марсоход Mastcam-Z сделал одни из самых четких снимков с Красной планеты за время пребывания на ее поверхности, ученые обработали фотографии и получили панораму с идеально голубым небом, пишет Daily Express.
«Относительно чистое от пыли небо позволяет хорошо рассмотреть окружающую местность. А в этой конкретной мозаике мы усилили цветовой контраст, чтобы подчеркнуть различия между местностью и небом», — заявил главный исследователь Mastcam-Z в Университете штата Аризона в Темпе Джим Белл.
В лаборатории реактивного движения НАСА подчеркнули, что естественный цвет неба над Марсом — красноватого оттенка.
Мозаику составили из 96 изображений, сделанных в месте, которое научная группа называет Фалбрин. На снимке видна скала, граница между двумя геологическими формациями и холмы, расположенные на расстоянии в 65 километров.
