Ученые показали снимок идеально голубого неба над Марсом

«Относительно чистое от пыли небо позволяет хорошо рассмотреть окружающую местность. А в этой конкретной мозаике мы усилили цветовой контраст, чтобы подчеркнуть различия между местностью и небом», — заявил главный исследователь Mastcam-Z в Университете штата Аризона в Темпе Джим Белл.