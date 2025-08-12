Нина Шацкая: «Бутан — страна, где демоны соскальзывают с крыш»

Нина Шацкая — певица, в чьем голосе живет дыхание русского романса и сила джаза. Недаром ее артистические титулы — «Дива русского романса», «Душа русского джаза».
Ее творчество — как тонкая нить, соединяющая прошлое и настоящее, а ее миссия — быть послом русского языка, неся культуру страны на самые разные сцены мира. Нина Шацкая уже была русским голосом международного фестиваля «Славянский базар», амбассадором русской культуры на Кубе. Выступала в других местах, где русская речь — редкий гость.
Но Нина не только певица. Она — путешественница, писательница, фотограф. Ее привлекают неизведанные страны, а внимательный взгляд и отзывчивая душа позволяют заметить те детали, штрихи и особенности, которые полностью раскрывают местный колорит. Легкая в общении и открытая сердцем, она быстро становится своей среди людей любой культуры.
Ее путевые заметки — это не просто рассказы о маршрутах, это письма из странствий, где каждая деталь оживает, наполняясь светом и красками. Недавно Нина побывала в загадочном, почти закрытом от мира Бутане — и приглашает читателей «МК» с собой в это удивительное путешествие.
«Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта».
Я много лет мечтала добраться до Бутана, страны, попасть в которую еще не так давно можно было исключительно по приглашению короля, страны с единственным в мире министерством счастья…
В реальности министерства такого не оказалось, но, пусть и неофициально, общественно признанной философией Бутана является Валовое национальное счастье!
Четвертый король Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1972 году посчитал, что экономика должна основываться на буддийских духовных ценностях и уникальной культуре Бутана.
Говоря современным языком, он осознанно отказался от мультикультурализма и глобализации, опасаясь их пагубного влияния на культуру, природу и психологическое состояние населения: «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта».
И кажется, королю удалась его задумка, по крайней мере в Бутане нет нищих и бездомных, бесплатное среднее образование и медицина…
Дракон-громовержец и пилоты-виртуозы.
Вот мы и в королевстве Бутан, в Гималаях, в городке Паро. Для того чтобы приземлиться в здешнем международном аэропорту (одном из самых опасных в мире), пилот должен обладать специальной лицензией, подтверждающей, что он способен не только виртуозно лавировать между вершинами гор на высоте пять тысяч метров, но и посадить между ними лайнер так, чтобы выпущенные шасси не зацепили макушки деревьев.
Говорят, что таких виртуозов на всем белом свете наберется не более пары десятков…
Бутанцы уверены, что их страну оберегает дракон-громовержец, они так и называют родину — Друк-Юл (страна Дракона).
По странному стечению обстоятельств самые интересные путешествия случались у меня в низкий сезон, когда вместо обещанных прогнозами ливней и засух преобладало мягкое тепло и свежий ветер, а на самых популярных маршрутах не встречалось ни души…
Впервые я оказалась в горах Гималаев лет 20 назад точно в такое же время, в начале сезона дождей, это была Индия.
Облака висели под стенами моего полупустого отеля, но порой влажная прохладная субстанция просачивалась в комнату сквозь приоткрытые створки окна, и тогда облако можно было потрогать рукой.
У меня есть об этом коротенький рассказ «Две недели в облаках»…
Вот и на этот раз мы оказались одни в чудесном отеле на макушке горы.
Время от времени белая кисея облаков расползалась, обнажая на противоположном склоне огромную статую Будды и под ней розово-зеленые крыши безлюдных улицы Тхимпху — столицы Бутана.
Тхимпху входит в клуб самых высокогорных столиц мира под номером шесть, располагаясь на высоте в 2,5 тысячи метров.
Что касается аккуратных домиков, выкрашенных в белые или пастельные тона, с типичными многоярусными крышами и деревянными резными украшениями, то с 17-го века и по сей день по приказу основателя Бутана (Шабдрунга Нгаванга Намгьяла) существует официальный свод правил поведения и этикета — «Дриглам Намжа».
Этот документ был призван объединить жителей молодого государства, он регламентировал не только правила светского общения и обязательное знание языка дзонг-кэ, но и предписывал, какой должна быть повседневная традиционная одежда, каким образом должны строиться крепости — дзонги и жилые дома в сейсмическом регионе.
Кстати, максимальное количество этажей в современной архитектуре Бутана не может превышать шести, максимум еще один подземный.
В карликовом государстве после молока матери — перец чили.
Бутан относится к карликовым государствам, чтобы быть причисленным к узкому кругу «малышей», население страны не должно превышать миллион человек.
В Бутане на территории порядка сорока тысяч квадратных километров обитает не больше восьмисот тысяч человек, из них седьмая часть — в столице Тхимпху.
Одним из главных достояний Бутана принято считать его уникальные леса, занимающие семьдесят процентов территорий.
Так же, как и джунгли Амазонки, их по праву называют легкими планеты.
На десяти процентах земель преобладают ледники и снега, лишь четырнадцать процентов можно отнести к землям, приспособленным под сельскохозяйственные нужды, остальное — это скалы и непроходимые горы. Конечно же, основной рацион бутанцев, как и в большинстве стран Юго-Восточной Азии, состоит из риса, его едят на завтрак, обед и ужин, а горные склоны повсюду разбиты на террасы, засеянные рисом.
В целом кухня похожа на индийскую, с той лишь разницей, что с меньшим вниманием относятся к вегетарианству и с большим удовольствием употребляют в пищу птицу и мясо. Особое внимание хочется уделить специям. Даже я, привыкшая в своих путешествиях к «горячей» пище, порой задыхалась от степени остроты приправ. Как сказал наш гид Дорбек, к слову, потрясающий рассказчик и очень заботливый проводник, перец чили бутанским детям начинают добавлять в еду с 2−3 лет.
Без шанса на гражданство.
Бутан с его 19 семитысячниками и арктическим холодом на ледниках прослыл обладателем самых труднопроходимых гор в мире. При этом в плодородных долинах «дуарах» процветает сельское хозяйство и животноводство, а полноводные быстрые реки обеспечивают электричеством не только Бутан, но и соседнюю Индию.
А с недавних пор Бутан вышел на пятое место в мире по запасам биткоина.
Я сразу скажу, что рассказ об уникальных буддийских храмах я начну не сегодня.
Это отдельная, очень интересная тема.
Сейчас блиц:
В Бутане проживает, если быть точным, порядка 763 тысяч человек, и все они верят, что по соседству, в горах, живут их защитники — огнедышащие драконы — покровители воды и земледелия.
В Бутане говорят на 22 разных языках, но государственный один — дзонг-кэ, обучение ведется на английском.
На мой вопрос, почему в относительно небольшой по площади стране так много языковых отличий, я получила ответ, что население Бутана сложилось из различных племен.
В Бутане — конституционная монархия, для граждан среднее образование и медицина бесплатны.
Браки с иностранцами разрешены, но стать вследствие бракосочетания гражданином Бутана у супруга шансов нет, как и у детей от смешанных браков нет шанса получить его автоматически.
Для натурализации полукровок потребуется выполнение обязательных условий:
— проживание в Бутане на протяжении 15 лет;
— свидетельство о рождении в Бутане;
— сдача экзамена на знание языка дзонг-кэ (чтение, письмо, речь);
— знание истории, традиций и обычаев Бутана;
— отсутствие судимости;
— отказ от иностранного гражданства (если оно было в наличии);
— принятие присяги королю и конституции.
Но даже выполнение всех этих требований не гарантирует безусловного гражданства.
С момента подачи документов до королевского указа могут пройти годы.
Исторические факты неотделимы от вымысла и легенд.
Туризм — третья статья доходов Бутана, но спонтанного, дикого туризма, как в соседних Индии и Непале, здесь не существует.
За оформлением визы необходимо обратиться в официальное государственное агентство.
К разрешению на въезд прилагаются гид и водитель с транспортом, так как путешественник может перемещаться по стране исключительно в их сопровождении.
И это еще не все. Существует фиксированная сумма, которую каждый турист обязан тратить ежедневно.
Высокий сезон приходится на сухое время года: на март-май и на сентябрь-ноябрь.
В этот период проводится множество фестивалей: цветов, птиц, но главное — буддийских Цечу и танцев Цам, на последних мне повезло побывать в индийском Ладакхе.
Сложно поверить, но с начала 20-го века Бутан был абсолютно закрыт для туризма, вплоть до 1972 года. Иностранцы могли посетить его исключительно по приглашению королевской семьи.
Лишь в 1972 году, с приходом к власти короля-реформатора Джигме Сингье Вангчук, начались существенные изменения, появились сети дорог, радио, телефонная сеть, и в конце концов в ограниченном количестве в Бутан разрешили въезд туристам.
Вы удивитесь, но национальное телевидение в Бутане появилось только в 2002 году! И по сей день оно не пользуется большой популярностью.
Я обязательно напишу об истоках истории Бутана, она очень интересна и ведется со второго века до нашей эры.
К огромному сожалению историков, в 1827 году при пожаре погибла уникальная библиотека Бутана, и с тех пор исторические факты неотделимы от вымысла и легенд.
Как и в большинстве стран Азии, территория Бутана многократно меняла свои границы, но в случае с Бутаном — очень редко традиции…
Кабни — признак статусности.
Национальный костюм для жителей Бутана был придуман и зафиксирован в Дриглам Намжа (официальные правила поведения и этикета) основателем Бутана, Шабдрунгом, в 17-м веке, для самоидентификации жителей страны как граждан единого государства.
Одно из главных правил обязывало бутанцев использовать национальный костюм в повседневной и праздничной жизни.
Что удивительно, закон этот сохранил силу по сей день.
Мужской костюм называется «гхо», он представляет собой просторный халат из хлопка или шерсти неярких тонов, возможно, в клетку или полоску.
Гхо подпоясывают поясом из традиционной шелковой ткани таким образом, чтобы за пазухой образовался вместительный глубокий карман, а длина «халата» достигла коленей.
Рукава оторачивают широкими белыми манжетами, которые при необходимости подворачивают до локтя.
Из-за специфической длины мужского туалета в комплекте к нему обязательны гольфы до колен.
По особо торжественным случаям, а также для посещения дзонгов мужчина обязан перекинуть через плечо шелковый шарф («кабни») так, чтобы полотно шарфа спускалось с левого плеча до правого бедра.
Для посвященных: кабни — не столько украшение, сколько признак статусности.
Цвет кабни оповещает о ранге своего владельца.
Право на шафрановый шарф имеют только два человека — король и Дже Кхемпо (иерарх, духовный лидер, возглавляющий сообщество монахов).
Оранжевый шарф — привилегия членов правительства.
Красный носят члены королевской семьи и высшие чиновники.
Владелец зеленого кабни — судья.
Белый шарф в синюю полоску носят члены нижней палаты парламента Бутана (Национальной ассамблеи Бутана).
Белый шарф в красную полоску носят чуть более 200 человек, возглавляющих административно-территориальные единицы. В Бутане их называют Гевог.
Белые шарфы — привилегия рядовых граждан Бутана.
Увидев в аэропорту встречающего нас гида одетым в национальный костюм, я подумала, что это современная стилизация традиционного платья, некое шоу для приема туристов.
Но оказалось, что в 1989 году правительство Бутана изменило статус национального костюма (мужского гхо и женского кира) из рекомендуемого в обязательный: для педагогов, для госслужащих, для посещения дзонгов и для официальных собраний.
Для женского наряда киры используют длинный прямоугольный кусок ткани, сшитый из трех отрезов. Полотно оборачивают вокруг тела, закладывая складку, образующую просторный запах, чтобы сохранить свободу движения.
Подол киры касается земли, под грудью ее закрепляют декоративным поясом или на плечах серебряными брошками.
Для повседневной жизни используют, как и для мужских гхо (в зависимости от сезона), хлопок или шерсть скромных натуральных расцветок, для праздников допускается яркий атласный шелк.
Под киру полагается поддеть блузку «вонджу», поверх — короткий, украшенный разноцветной вышивкой и тесьмой жакет «тего». Для торжественных моментов обязателен узкий расшитый шарф «рачу».
И маленький блиц, без которого рассказ о Бутане показался бы мне неполным:
При строительстве дзонгов (крепость не только с монастырем, но и с комплексом административных зданий) запрещено использовать гвозди.
В армии королевства с неполным миллионом жителей существует независимое подразделение «Королевские телохранители Бутана» — спецназ в тысячу бойцов, охраняющий монарха и его семью.
И наконец-то я узнала секрет буддийских покатых крыш! Типичная архитектура пагод символизирует объединение земли и неба, но главное их достоинство в том, что демоны, не способные удерживаться на покатой поверхности, соскальзывают с крыш!
Продолжение в следующем номере «МК».
Фото предоставлены Ниной ШАЦКОЙ.