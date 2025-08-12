Нина Шацкая: «Бутан — страна, где демоны соскальзывают с крыш»

Вот мы и в королевстве Бутан, в Гималаях, в городке Паро. Для того чтобы приземлиться в здешнем международном аэропорту (одном из самых опасных в мире), пилот должен обладать специальной лицензией, подтверждающей, что он способен не только виртуозно лавировать между вершинами гор на высоте пять тысяч метров, но и посадить между ними лайнер так, чтобы выпущенные шасси не зацепили макушки деревьев.