Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа: где пройдут переговоры двух лидеров

В Белом доме заявили, что Анкоридж станет площадкой для саммита Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообили в пресс-службе Белого дома.

Переговоры запланированы на середину августа и будут посвящены обсуждению ключевых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, перспективы двусторонних отношений и вопросы стратегической стабильности.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, выбор места встречи вполне логичен.

