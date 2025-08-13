Ричмонд
В Самаре зафиксировали опасные выбросы сероводорода

Максимальная концентрация составляла 44,1 ПДК.

В период с 6 утра 11 августа до 8 утра 12 августа в микрорайоне Волгарь (Самара) было зарегистрировано 12 эпизодов выброса сероводорода. Информацию об этом предоставили в Приволжском УГМС.

По заявлению пресс-службы организации, наивысшая зафиксированная концентрация достигла 44,1 ПДК (предельно допустимой концентрации).

Согласно методике, разработанной Росгидрометом, три эпизода выбросов были квалифицированы как случаи высокого загрязнения. Продолжительность этих выбросов варьировалась от 20 и 40 минут до целого часа.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Волгаре носит систематический характер, и ситуация находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В текущем, 2024 году, было инициировано создание специальной рабочей группы, цель которой — борьба с вредными выбросами в данном микрорайоне.