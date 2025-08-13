В Самаре зафиксировали опасные выбросы сероводорода

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Волгаре носит систематический характер, и ситуация находится под личным контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В текущем, 2024 году, было инициировано создание специальной рабочей группы, цель которой — борьба с вредными выбросами в данном микрорайоне.