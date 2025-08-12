Ричмонд
В российском регионе закрылось больше половины алкомаркетов

С 1 марта в Вологодской области прекратили работу свыше 50% магазинов алкогольной продукции после вступления в силу закона об ограничении продаж спиртных напитков. Такие данные привёл губернатор региона Георгий Филимонов.

Источник: Life.ru

«За время действия закона Вологодской области (с 1 марта этого года) закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата», — подчеркнул Филимонов в своём телеграм-канале.

По его словам, в начале года в регионе насчитывалось 610 алкомаркетов, но 230 федеральных и 124 местных торговых точки уже прекратили продажу спиртного или закрылись. Процесс продолжается — только за первую декаду августа перестали работать ещё 8 магазинов. Наибольшее количество закрытий зафиксировано в Вологде, где из 118 алкомаркетов 93 либо прекратили деятельность, либо отказались от продажи алкоголя. В Череповце из 265 точек закрылись или перепрофилировались 167.

Напомним, с 1 марта в области действуют новые правила продажи спиртного: в будни алкоголь можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. Для ресторанов и кафе временных ограничений не установлено.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Подмосковье вступают в силу новые правила торговли алкоголем — продавать спиртное во дворах жилых домов будет запрещено. Согласно новым правилам, розничную лицензию на продажу алкоголя смогут получить только те магазины, у которых вход расположен со стороны улицы и не дальше 30 метров от дороги.