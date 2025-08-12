В российском регионе закрылось больше половины алкомаркетов

По его словам, в начале года в регионе насчитывалось 610 алкомаркетов, но 230 федеральных и 124 местных торговых точки уже прекратили продажу спиртного или закрылись. Процесс продолжается — только за первую декаду августа перестали работать ещё 8 магазинов. Наибольшее количество закрытий зафиксировано в Вологде, где из 118 алкомаркетов 93 либо прекратили деятельность, либо отказались от продажи алкоголя. В Череповце из 265 точек закрылись или перепрофилировались 167.