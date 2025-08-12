Актер Андрей Соколов раскрыл, как отметил день рождения и что происходит в его жизни

— Честно говоря, когда мне задают вопросы о днях рождения, мне непросто ответить, потому что я даже не всегда помню, как проходил предыдущий. Просто если это не юбилей, то он проходит как рядовой обычный день. Впрочем, запоминающихся праздников в моей жизни было немало: и на самолетах, и на пароходах, и на подводных лодках. На самолете было интересно — когда мы летели, уже начался новый день, и меня поздравил экипаж. На подводную лодку нас пригласили как раз в мой день рождения, чисто символически отметить, я тогда снимался в Санкт-Петербурге. Зато я теперь с гордостью могу сказать, что праздновал день рождения на подводной лодке (улыбается).