Актер Андрей Соколов раскрыл, как отметил день рождения и что происходит в его жизни

Актер Андрей Соколов в особом представлении не нуждается — трудно найти в нашей стране любителя искусства, который бы не видел фильмы или спектакли с его участием. А еще он воспитывает дочь-красавицу и с некоторых пор стал наставником для будущих актеров. Об этом, и не только, легенда отечественного кинематографа рассказала нам накануне своего дня рождения. 12 августа Андрей отпраздновал 63-летие — мы пообщались с артистом, который в очередной раз ехал в очередную командировку. Связь несколько раз прерывалась, но «МК» удалось выяснить, с каким настроем подошел Соколов к праздничной дате и что вообще происходит в его жизни.
— Андрей, поздравляем вас с наступающим днем рождения. С каким настроением встречаете праздник?
— День рождения — это, конечно, определенный жизненный этап. Сначала у тебя мандарины, апельсины, подарки, надувные шары — это все здорово, конечно. Потом понимаешь, что это уже повод собрать друзей, близких, когда ты можешь провести несколько приятных часов в компании хороших людей. У меня сейчас такое отношение к этому. А вообще сейчас я нахожусь в дороге, так что и день рождения, скорее всего, встречу в дороге. Пока еще не понимаю точно.
— А какие дни рождения вам запомнились больше всего?
— Честно говоря, когда мне задают вопросы о днях рождения, мне непросто ответить, потому что я даже не всегда помню, как проходил предыдущий. Просто если это не юбилей, то он проходит как рядовой обычный день. Впрочем, запоминающихся праздников в моей жизни было немало: и на самолетах, и на пароходах, и на подводных лодках. На самолете было интересно — когда мы летели, уже начался новый день, и меня поздравил экипаж. На подводную лодку нас пригласили как раз в мой день рождения, чисто символически отметить, я тогда снимался в Санкт-Петербурге. Зато я теперь с гордостью могу сказать, что праздновал день рождения на подводной лодке (улыбается).
— Ну и какой день рождения без подарков… Подводная лодка в вашей жизни уже была, а что еще дарили?
— Однажды мне подарили медведя. Мы заканчивали спектакль, и где-то в районе половины одиннадцатого вечера в театре появился настоящий мишка. Поздравил меня, это было очень неожиданно (улыбается).
— Кстати, вы сами любите больше получать или дарить?
— Я люблю дарить, а особенно получаю удовольствие, когда удается угадать с подарком. В свое время, например, я занимался производством часов, и у меня спустя время еще оставалось несколько экземпляров, которые я в итоге подарил своим родным. Мне очень приятно, что у моих близких теперь есть мои именные часы.
— Не могу не спросить и по поводу других событий из вашей жизни. Изучила просторы Интернета: молодежь волнуется, будете ли вы набирать новый актерский курс?
— Знаете, педагогика — это очень трудоемкое и затратное мероприятие. Там по-хорошему надо жить вообще. Я два года практически прожил в институте. Естественно, из-за этого пришлось отказаться от многих своих проектов. Но посмотрим, как сложится: жду запуска одного большого проекта. Если запустим, то, естественно, у меня и времени не будет ни на что.
— Понятно, что вы очень много отдавали за время вашего преподавания, но наверняка и получали что-то от общения со студентами?
— Конечно! Это даже не обсуждается. С ними интересно общаться, ты узнаешь, чем они живут. Поскольку я сам когда-то учился так же, сейчас я вижу, как меняется это новое поколение. У них можно почерпнуть энергию, это ощущение особых вибраций дорогого стоит.
— Кстати, вы и сам в хорошей форме, выглядите прекрасно…
— Да, еще теперь жду фразы: «Вы прекрасно сохранились» (смеется).
— Признайтесь, как вам удается поддерживать форму: спорт, диеты?
— Ну, если я нахожусь в Москве, то три раза в неделю посещаю спортзал. Когда ты занимался спортом профессионально, хочешь не хочешь — поддерживаешь форму. Правда, заниматься хоккеем, в который я играл много лет, вот уже год не получается из-за нехватки времени. Приходится завязывать с этим.
— Не хочется все-таки вернуться?
— Хочется, конечно. Я играл на позиции вратаря. Но это тот случай, когда, если ты хочешь, чтобы что-то было, надо затрачивать много ресурсов. Сейчас свободного времени очень мало.
— Я так понимаю, что отголоски заболевания коронавирусом, которым вы, к сожалению, серьезно переболели, уже ушли?
— Действительно, я попал тогда — после заболевания практически заново учился ходить. Но уже удалось восстановиться, слава богу. Надеюсь, справимся с этим и дальше.
— Поделитесь с нами вашими рабочими творческими планами…
— Как я уже сказал, сейчас жду запуска проекта — должна пройти его защита со дня на день. Подробностями пока делиться не буду. Также набирает обороты наш спектакль «Тартюф» в Тульском театре драмы, и в «Ленкоме» тоже готовится премьера в декабре — в общем, есть, что поделать. Ну и никто не отменял моей телевизионной деятельности. Есть такая передача «Улицы московские», где я ведущий. Я получаю колоссальное удовольствие от того, что узнаю о Москве с каждым выпуском все больше и больше. Я уже стал фанатом этого проекта. Слава богу, жить интересно.
— Периодически видим вас с дочкой Софьей на мероприятиях, фестивалях. Расскажите, как дела у вашей юной красавицы, которой уже 14 лет?
— У нее все хорошо. Недавно вот был тоже день рождения — она Лев по гороскопу. Она учится в школе, все по плану. Окончила музыкальную школу. Идем дальше!
— Ну, а глядя на вас, она не изъявила желания стать актрисой?
— Об этом еще рано говорить. Будем решать проблемы по мере их поступления.
— То есть не будете проводить с дочерью беседу, мол, зачем тебе это надо?
— А это бесполезно. Естественно, можно постараться как-то отвести от этой профессии, ну или хотя бы предложить что-нибудь взамен. Ну, посмотрим. Но что бы она ни делала — поддержим, конечно.
— Вижу, что жизнь у вас бьет ключом. А как вы восстанавливаете силы с таким графиком?
— Опыт показал, что лучшая реабилитация — это «море, пальмы, белый пароход». Но вообще лучше не доводить до того, чтобы организм тебе уже постучал и сказал: «Все, давай отдыхай», нужно это все предварить. Хотя на самом деле, конечно, все наоборот бывает (улыбается). Мне очень нравится отдыхать в нашей стране — здесь много интересных мест, и не хуже, чем за рубежом.
— Есть ли что-то, что бы вы хотели привнести в свою жизнь, но пока это только остается в мечтах?
— История не терпит сослагательного наклонения. Лет 20 назад я бы ответил по-другому, но сейчас остается только сказать: «Слава богу за все». Когда ты понимаешь, что мы все здесь ненадолго, главное — жить в радость, чтобы на душе было спокойно. Знаете, есть такое пожелание: спокойствия в душе и любви на сердце — это самая замечательная гармония. Вот это, наверное, и будет самое главное пожелание самому себе в день рождения…