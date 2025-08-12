Злостный сорняк уже вовсю цветёт: Врач раскрыл, насколько опасна аллергия на амброзию

По словам специалиста, амброзия является сильным аллергеном из-за обильного выделения пыльцы, которая, разносясь ветром на значительные расстояния, раздражает слизистые оболочки благодаря содержанию эфирных масел. По оценкам, около 15% жителей регионов, где растёт амброзия, страдают от аллергии на её пыльцу. Как отметил Болибок, половина из них испытывает респираторные проблемы, варьирующиеся от затруднённого дыхания до астматических приступов. Типичные симптомы включают чихание, насморк, слезотечение и покраснение глаз, а в более серьёзных случаях могут развиться отёки век и удушье.