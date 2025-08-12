Ричмонд
Белый дом назвал цель встречи Трампа и Путина: на что рассчитывает США

Белый дом: встреча Путина и Трампа поможет прояснить позицию РФ по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Ключевой целью предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным станет углубленное понимание позиции Москвы по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным администрации США, американская сторона рассчитывает, что прямой диалог между лидерами позволит прояснить намерения России и определить возможные шаги, которые приблизят стороны к установлению прочного и всеобъемлющего мира на Украине.

