12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители 57 стран оздоровились за год в санаториях Минской области, сообщила начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Ирина Евсеева на заседании рабочей группы по развитию лечебно-оздоровительного туризма Межведомственного совета по туризму при Совете Министров, которое прошло на базе санатория «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.