Белый дом: Для Трампа честь принять Путина на американской земле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает честью принять российского коллегу Владимира Путина на американской земле. Об этом во вторник, 12 августа, в преддверии встречи глав государств на Аляске сообщил Белый дом.

По информации пресс-секретаря резиденции Трампа Каролин Левитт, российская и американская стороны рассматривали множество мест для организации встречи, прежде чем выбрать Аляску.

— Для президента это большая честь и он с нетерпением ждет приезда президента Путина на американскую землю, — приводит ее слова RT.

В рамках пресс-конференции с журналистами Левитт также отметила, что встреча президентов состоится в городе Анкоридж.

9 августа американский лидер сообщил, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что считает сложным вопрос обмена территориями между Россией и Украиной, но допустил возможность его проведения. Также глава Белого дома отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

По данным СМИ, американская секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже, который является крупнейшим городом штата.

