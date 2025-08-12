Белый дом назвал основную цель встречи Путина с Трампом

Она добавила, что в ходе предстоящего российско-американского саммита за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта на Украине. При этом, по словам Левитт, Дональд Трамп надеется, что «в будущем» может пройти трехсторонний саммит с участием России, Украины и США, передает ТАСС.