Белый дом назвал основную цель встречи Путина с Трампом

Основной целью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является намерение американской стороны лучше понять позицию Москвы касательно конфликта на Украине. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне, — заявила представитель администрации США.

Она добавила, что в ходе предстоящего российско-американского саммита за столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта на Украине. При этом, по словам Левитт, Дональд Трамп надеется, что «в будущем» может пройти трехсторонний саммит с участием России, Украины и США, передает ТАСС.

В тот же день Кэролайн Левитт сообщила, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

