В США рассказали о трехсторонней встрече Вашингтона, Киева и Москвы

Белый дом: Трамп надеется на трехстороннюю встречу с участием РФ, США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

В США рассказали о трехсторонней встрече Вашингтона, Киева и Москвы. Отмечается, что президент Дональд Трамп ожидает, что такие переговоры состоятся в скором времени. Информацию об этом озвучили в Белом доме.

«Он (Трамп — прим. ред.) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту», — говорится в сообщении от Белого дома.

Правда, Трамп не указал точные сроки возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом он отметил, что нелегитимный президент Украины точно не приедет на саммит на Аляску. До этого Трамп называл эту встречу с Путиным подготовительной. Ранее стало известно, что Зеленский откажется признавать результаты саммита на Аляске, если он там не будет присутствовать.

