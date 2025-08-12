Эксперт рассказал, как биоэтика сочетается с современными технологиями

— Если соблюдаются нормы этики, интересы и права пациента не нарушаются, то применение ИИ этично. При этом речь идет не только о нормах, которые сложились в биоэтике, но и о тех, которые учитывают реалии высокотехнологичной медицины, где пациент может взаимодействовать не только с человеком, но и с «машиной». В настоящее время активно разрабатываются кодексы этики ИИ в медицине, постепенно они станут частью этоса медицины. Интересы пациента не столько в том, чтобы получить помощь, сколько в том, чтобы получить качественную помощь.