Циклон идёт на столицу: чего ждать от погоды в ближайшие дни

В Москве до конца августа сохранится прохладная погода с температурой около 20 градусов днём. Ночью столбики термометров будут постепенно опускаться. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, температура останется стабильной, с небольшими колебаниями, но в целом не превысит 20 градусов. Также в столице ожидаются периодические дожди, которые не будут слишком интенсивными.
При этом на неделе с 11 августа в Москве прогнозируется облачная погода с осадками. Местами в Московской области возможны сильные дожди и грозы. Самым дождливым днём станет понедельник, сообщила синоптик Татьяна Позднякова. Ее слова приводят «Известия».
Отмечается, что атмосферный фронт с Атлантики уже на выходных принесёт мощные дожди в центральные регионы России. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, осадки затронут Костромскую, Нижегородскую, Кировскую, Архангельскую области и Республику Коми. С начала следующей недели циклон распространится на европейскую часть страны, пишет Life.ru.