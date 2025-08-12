Белый дом раскрыл отношение Трампа к переговорам с Путиным: как сильно ждут лидера РФ в США

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным имеет особое значение для американской стороны. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Обсуждалось много мест. Но, конечно, Аляска — это штат в составе США, поэтому президент считает большой честью провести встречу с президентом Путиным на американской земле и ждет ее», — отметила политический советник.
Кэролайн Ливитт заявила, что проведение переговоров на американской земле символизирует готовность Вашингтона к открытому и прямому диалогу по ключевым вопросам международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине и выстраивание долгосрочных отношений между двумя странами.
KP.RU ранее сообщал, что главной задачей предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным станет более глубокое понимание позиции Москвы по вопросам разрешения украинского конфликта.