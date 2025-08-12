Ричмонд
В Белом доме ушли от вопроса об обмене территорий между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 12 августа, не стала отвечать на вопрос журналиста о вероятном «обмене территориями» между Россией и Украиной, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Она отметила, что Трамп обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе их встречи на Аляске.

— Что касается деталей различных планов (урегулирования конфликта на Украине — прим. «ВМ»), я не буду их раскрывать и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России, нашими европейскими союзниками и президентом Украины, — заявила Левитт в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома заявил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

Согласно сообщениям СМИ, американский лидер «отмахнулся» от позиции Владимира Зеленского, который не намерен уступать России территории по итогам мирных переговоров, посвященных урегулированию украинского кризиса.

