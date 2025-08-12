Ричмонд
Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию в будущем

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп вполне может приехать в РФ с ответным визитом. Такую возможность не исключили в Белом доме.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске американский лидер Дональд Трамп вполне может приехать в РФ с ответным визитом. Такую возможность не исключили в Белом доме.

— Возможно, что в будущем есть планы поехать в Россию, — сказала журналистам пресс-секретарь резиденции президента Кэролайн Левитт. Ее слова приводит РИА Новости.

В рамках пресс-конференции с журналистами Левитт также отметила, что встреча президентов состоится в городе Анкоридж. По ее словам, стороны рассматривали множество мест для организации встречи, прежде чем выбрать Аляску. Однако Трамп считает честью принять российского коллегу на американской земле.

9 августа американский лидер сообщил, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что считает сложным вопрос обмена территориями между Россией и Украиной, но допустил возможность его проведения. Также глава Белого дома отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.

По данным СМИ, американская секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже, который является крупнейшим городом штата.

