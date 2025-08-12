В российских колбасах популярного бренда обнаружили кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора выявили наличие кишечной палочки в колбасках «Чевапчичи», которые были произведены на Атяшевском мясокомбинате под торговой маркой «Деликайзер». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в открытом доступе на сайте Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».