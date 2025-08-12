В российских колбасах популярного бренда обнаружили кишечную палочку

В российских колбасах одного популярного бренда обнаружили кишечную палочку. Речь идет о продукции «Чивапчичи». Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Специалисты Роспотребнадзора выявили наличие кишечной палочки в колбасках «Чевапчичи», которые были произведены на Атяшевском мясокомбинате под торговой маркой «Деликайзер». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в открытом доступе на сайте Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок».
«Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции — колбаски “Чевапчичи” ТМ “Delikaiser”. Указанная продукция не соответствует требованиям по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы)», — говорится в сообщении от Роспотребнадзора.
Ранее KP.RU сообщил, что Роскачество проверило популярный среди россиян деликатес. Речь идет о мягком сыре с плесенью бри. В ведомстве назвали, продукция каких фирм соответствует эталону и безопасна для употребления.