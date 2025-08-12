Удобряет почву и борется с вредителями: как использовать кофейную гущу в огороде

Кофейную гущу садоводы используют как удобрение для почвы.
Кофейная гуща — отличный помощник для садоводов. Ее используют в качестве удобрения и отпугивателя вредных для растений насекомых. О том, как правильно использовать кофейную гущу в огороде, чтобы получить богатый урожай — в материале URA.RU.
Для чего применяют садоводы кофейную гущу.
«Кофейная гуща для дачников — не отходы от кофе, а ценное удобрение. Его собирают весь год, и здесь конечно, выигрывают кофеманы, чтобы к началу сезона получилось достаточное количество удобрения», — рассказала URA.RU садовод — блогер Светлана Самойлова.
По словам эксперта, кофейная гуща используется в качестве средства для отпугивания различных вредителей. Она оказывает негативное воздействие на морковную муху и слизней, а при мульчировании грядок даже небольшим количеством использованного кофе, к ним перестают подходить и кошки.
Кофейная гуща может выступать и в качестве удобрения, разрыхляя почву и обогащая азотом, также ее добавляют в компост. Кроме того, внесенный на грядку кофе, привлекает червей, природных разрыхлителей и улучшителей почвы.
Как удобрять растения кофейной гущей.
Кофейную гущу можно собирать в течение года и просушиватьФото: Размик Закарян © URA.RU.
В качестве удобрения подходят не только остатки кофейной гущи, но и использованные бумажные фильтры, применяемые при заваривании кофе в капельных кофеварках или через воронку. Эти отходы допустимо использовать как компонент для компостирования, а также применять непосредственно в качестве подкормки для растений.
Одним из основных достоинств применения кофейной гущи в качестве удобрения является обогащение почвы органическими веществами. Это способствует улучшению дренажа, способности удерживать влагу. Помимо этого, использованная кофейная гуща создает благоприятную среду для развития микроорганизмов, оказывающих положительное влияние на рост растений, и способствует привлечению дождевых червей. Однако важно учитывать, что внесение кофейной гущи не приводит к быстрому увеличению содержания азота в почве — этот процесс происходит постепенно.
Как удобрять в сухом виде: гущу высушивают на воздухе. Для овощных культур используют не более 2−3 столовых ложек на одно растение. При посадке рассады перемешивают 50 г сухой гущи с грунтом на дне лунки.
Как удобрять в жидком виде: смешать один стакан кофейной гущи с пятью стаканами воды и оставьте настаиваться в течение 24 часов. После этого раствор необходимо процедить, чтобы удалить остатки гущи. Полученное средство рекомендуется использовать для полива растений, особенно томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов, так как оно способствует их росту и развитию.
Особенности: свежая кофейная гуща не рекомендуется к внесению непосредственно под растения, поскольку это способно спровоцировать перегрев и ожоги корневой системы. Кроме того, избыточное использование кофейной гущи в качестве удобрения может привести к сильному закислению почвы.
Как и зачем добавлять кофейную гущу в компост.
Кофейную гущу можно использовать в сухом виде, посыпая грядкиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Кофейную гущу добавляют в компост для размножения микроорганизмов, участвующих в процессе разложения органических материалов. Это ускоряет разложение компоста. Также за счет этой добавки создается более рыхлая и воздушная структура.
Это важно для обеспечения достаточного доступа кислорода. Кроме того, гуща содержит не только азот, но и калий, магний и фосфор, которые обогащают компост полезными элементами.
Как добавлять: удалить остатки сахара и молока, если кофе с добавками и добавить гущу вместе с другими органическими отходами. Ее доля не должна превышать 15−20% от других добавок иначе масса будет разлагаться не правильно.
Как кофейная гуща отпугивает вредителей.
Кофейную гущу можно использовать для отпугивания вредителей в садоводстве. Это происходит за счет резкого запаха, который действует на вредителей как естественный репеллент, а грубая структура кофе повреждает их тела. Для этого используют натуральный молотый кофе, растворимый не подходит.
Создание барьеров для слизней и улиток. Сухую кофейную гущу размещают по периметру растений, формируя своеобразное защитное кольцо. Улитки и слизни стараются обходить такие преграды стороной. Контакт с кофейными частицами вызывает у них неприятные ощущения и затрудняет передвижение по поверхности почвы.
Борьба с муравьями. Гущу распределяют вблизи растений или в тех местах, где существует вероятность появления муравейника. Этот способ особенно эффективен при обработке участков с многолетними культурами, поскольку именно там муравьи зачастую формируют свои колонии.
Борьба с тлей. Сухую кофейную гущу заливают водой и выдерживают в течение нескольких часов. После этого получившийся настой процеживают и используют для опрыскивания растений, пораженных вредителями.
Для приготовления раствора пять столовых ложек высушенной кофейной гущи заливают одним литром кипятка, настаивают и дают остыть. Затем в смесь добавляют мыло или другой прилипатель, тщательно перемешивают и фильтруют, чтобы предотвратить засорение распылителя при обработке растений.
Как собирать и хранить кофейную гущу.
После приготовления кофе гущу отделяют от напитка. Использовать свежемолотый кофе в качестве удобрения не рекомендуется, поскольку он способствует повышению кислотности почвы. Перед внесением в грунт кофейную гущу следует тщательно промыть и высушить, чтобы избежать появления плесени и неприятных запахов.
Способы сушки кофейной гущи:
На открытом солнце: гущу равномерно распределяют на противне, застеленном бумагой, слоем не более 5 см и размещают на солнце. Для равномерного высыхания массу ежедневно перемешивают и при необходимости заменяют бумагу.
В духовке: кофейный жмых выкладывают на противень и помещают в духовку, предварительно разогретую до 100 . Более высокая температура может привести к пригоранию жмыха. Процесс продолжается до полного высыхания продукта, при этом массу периодически перемешивают.
Гущу хранят в сухом, проветриваемом месте. Лучше всего — в бумажных пакетах или тканевых мешках.