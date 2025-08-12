Удобряет почву и борется с вредителями: как использовать кофейную гущу в огороде

Как удобрять в жидком виде: смешать один стакан кофейной гущи с пятью стаканами воды и оставьте настаиваться в течение 24 часов. После этого раствор необходимо процедить, чтобы удалить остатки гущи. Полученное средство рекомендуется использовать для полива растений, особенно томатов, перца и баклажанов в период формирования плодов, так как оно способствует их росту и развитию.