В России зафиксировано массовое распространение нового штамма коронавируса «Стратус». По данным Роспотребнадзора, он отличается высоким индексом контагиозности, но преимущественно легким течением. А одним из основных ранних симптомов «Стратуса» специалисты называют осиплость или потерю голоса на фоне других стандартных симптомов ОРВИ. Эксперты напоминают, что нельзя игнорировать этот признак.
Если осиплость не проходит в течение нескольких дней, сопровождается температурой, кашлем, затрудненным дыханием или другими симптомами ОРВИ — специалисты советуют обязательно обратиться к врачу (терапевту или лор-специалисту). Это важно для постановки точного диагноза и назначения комплексного лечения.
Не паникуйте, но будьте внимательны: осиплость часто сопровождает обычные ОРВИ, ларингиты или может быть вызвана перенапряжением голосовых связок. Однако сейчас, при выявлении нового штамма ковида, для которого этот симптом характерен, важно проявить бдительность.
«Дайте голосу покой — постарайтесь минимизировать разговоры. Откажитесь от курения и алкоголя, раздражающих слизистую. Избегайте острой, слишком горячей или холодной пищи», — говорит руководитель научно-клинического отдела фониатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России», президент Ассоциации фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко.
Позаботьтесь о горле — пейте больше теплой (не горячей) жидкости. Желательно выбирать обычную воду или травяные чаи. И старайтесь воздействовать на проблему не только изнутри, но и снаружи — обязательно увлажняйте воздух в помещении. «Чтобы быстрее снять неприятные ощущения (першение, сухость, боль при говорении) и восстановить голос, можно, например, использовать гомеопатические препараты, специально разработанные для лечения охриплости и потери голоса», — говорит профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Мусос Коркмазов.
Соблюдайте осторожность — при первых признаках недомогания рекомендуется по возможности ограничить контакты с другими людьми, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
Почему важно действовать сразу? Раннее и правильное лечение осиплости не только быстрее возвращает вас «в голос», но и помогает предотвратить возможные осложнения со стороны голосовых связок. Выбирайте средства, направленные на решение конкретной проблемы. Эпидемиологи призывают при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и соблюдать временную изоляцию. Несмотря на быструю передачу вируса, в Роспотребнадзоре оценивают риск для системы здравоохранения и общественного здоровья как низкий.