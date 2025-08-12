В России зафиксировано массовое распространение нового штамма коронавируса «Стратус».

Позаботьтесь о горле — пейте больше теплой (не горячей) жидкости. Желательно выбирать обычную воду или травяные чаи. И старайтесь воздействовать на проблему не только изнутри, но и снаружи — обязательно увлажняйте воздух в помещении. «Чтобы быстрее снять неприятные ощущения (першение, сухость, боль при говорении) и восстановить голос, можно, например, использовать гомеопатические препараты, специально разработанные для лечения охриплости и потери голоса», — говорит профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Мусос Коркмазов.