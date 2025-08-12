Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Август в Молдове продолжает «давать жару»: Нас ждут +35 градусов и никаких дождей — зной никуда не уходит

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 13 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 августа, в Молдове будет малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северный. Температурный максимум составит +35°C.

Север: днём температура поднимется до +27°C, ночью ожидается около +13°C.

Центр: днём до +28 °C, ночью около +13°C.

Юг: днём температура достигнет +35°C, ночью около +18°C.

Кишинёв: днём столбики термометров покажут +32 °C, ночью около +17°C.

По данным Государственной Гидрометеослужбы, до конца недели погода существенно не изменится.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.

Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).

МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.

Наше внешнеполитическое ведомство ведет борьбу с призраками (далее…).

Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.

Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста (далее…).