Август в Молдове продолжает «давать жару»: Нас ждут +35 градусов и никаких дождей — зной никуда не уходит

Завтра, 13 августа, в Молдове будет малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северный. Температурный максимум составит +35°C.
Север: днём температура поднимется до +27°C, ночью ожидается около +13°C.
Центр: днём до +28 °C, ночью около +13°C.
Юг: днём температура достигнет +35°C, ночью около +18°C.
Кишинёв: днём столбики термометров покажут +32 °C, ночью около +17°C.
По данным Государственной Гидрометеослужбы, до конца недели погода существенно не изменится.
