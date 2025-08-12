И грянул сбой: чем опасная сердечная аритмия

Аритмия, или нарушение ритма работы сердца, — одно из самых коварных и опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Ее наличие увеличивает риски смертности от болезней сердца и сосудов в два раза, риски сердечной недостаточности в три раза, а риски инсульта — в пять раз. Согласно прогнозам специалистов, к 2036 году число российских пациентов с диагнозом «аритмия» достигнет 3,42 миллиона.
Обычно сердце человека бьется с частотой примерно 60−100 ударов в минуту, с определенной регулярностью. Но при аритмии сердцебиение сбивается, что приводит к учащенному или замедленному нерегулярному пульсу. Причина этого — в нарушениях электрической системы сердца, которая контролирует его сокращения. Эти нарушения могут быть вызваны повреждением сердечной ткани, воздействием внешних факторов или нарушением проводимости электрических сигналов в сердце. Зачастую аритмию недооценивают, так как ее симптомы — слабость, одышка, утомляемость, нерегулярное сердцебиение — не кажутся чем-то опасным.
Аритмия затрагивает как молодых, так и пожилых. Чаще всего аритмия проявляется в старшем возрасте, начиная с 50 лет. Однако симптомы в скрытой форме могут начать появляться и в более ранние годы при сочетании различных факторов риска, таких как ожирение или диабет. В последнее время врачи также отмечают рост числа пациентов с аритмией в возрасте от 25 лет. Причина тому — стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни.
В июле аналитический центр ВЦИОМ провел опрос россиян с целью выяснить, насколько наши соотечественники осведомлены об аритмии, способах ее самодиагностики и лечения. Оказалось, большинство соотечественников (55%) хорошо знают, что такое аритмия, а еще 43% что-то слышали о ней. 85% респондентов полагают, что аритмия угрожает жизни (то есть может провоцировать инсульт, инфаркт и сердечную недостаточность). В вопросах самодиагностики заболевания 67% думают, что можно заподозрить у себя аритмию по самонаблюдению: например, по ощущениям перебоев в сердце, учащенному сердцебиению или приступам тахикардии. 57% полагают, что для самодиагностики аритмии будет достаточно измерить свой пульс с помощью тонометра (прибор для измерения давления), а 28% полагаются на данные смарт-часов или фитнес-браслетов с функцией ЭКГ/ пульсометрии.
Тем временем врачебное сообщество предупреждает: аритмию практически невозможно диагностировать самостоятельно без помощи врача. Человек может годами жить с ней и не догадываться о грозящей ему опасности. Чаще всего поставить диагноз помогает ЭКГ, но в сложных случаях необходимы дополнительные методы исследований.
Лечение аритмии бывает консервативным (прием лекарственных препаратов) или операционным (малоинвазивная хирургия). Особенность медикаментозной терапии заключается в том, что она эффективна лишь в 50% случаев в первый год лечения, а через два года ее результативность снижается еще больше. Кроме того, лекарства не всегда способны полностью устранить проблему — они лишь помогают контролировать симптомы и снижать риск осложнений.
В вопросах лечения, согласно данным опроса, большинство россиян предпочитают осторожность: в гипотетической ситуации при выборе между длительным лечением таблетками и хирургическим вмешательством 36% предпочтут медикаментозную терапию, а 39% — операцию. Однако картина меняется, если врач озвучивает угрозу жизни: в таком случае люди демонстрируют высокий уровень доверия медицинским рекомендациям и готовы принимать решительные меры (92% пойдут на операцию).
В современной медицинской практике малоинвазивная хирургия с помощью метода радиочастотной аблации (РЧА) нередко используется в качестве первой линии терапии, особенно в тех случаях, когда речь идет о пациентах трудоспособного возраста и (или) с начальными стадиями фибрилляции предсердий (самой опасной формы аритмии). Такие высокотехнологичные операции сегодня делают бесплатно по полису ОМС, и с этого года они стали еще более доступными, поскольку теперь их проводят не только в федеральных медицинских центрах, как раньше, но и в региональных медучреждениях.
«Малоинвазивное хирургическое лечение фибрилляции предсердий может быть рекомендовано в большинстве случаев. Молодые пациенты без отягощенного анамнеза переносят эту процедуру нормально. Возрастные пациенты тоже переносят ее неплохо, но в их случае эффективность может быть несколько ниже», — говорит главный врач ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Олеся Авраменко.