И грянул сбой: чем опасная сердечная аритмия

В июле аналитический центр ВЦИОМ провел опрос россиян с целью выяснить, насколько наши соотечественники осведомлены об аритмии, способах ее самодиагностики и лечения. Оказалось, большинство соотечественников (55%) хорошо знают, что такое аритмия, а еще 43% что-то слышали о ней. 85% респондентов полагают, что аритмия угрожает жизни (то есть может провоцировать инсульт, инфаркт и сердечную недостаточность). В вопросах самодиагностики заболевания 67% думают, что можно заподозрить у себя аритмию по самонаблюдению: например, по ощущениям перебоев в сердце, учащенному сердцебиению или приступам тахикардии. 57% полагают, что для самодиагностики аритмии будет достаточно измерить свой пульс с помощью тонометра (прибор для измерения давления), а 28% полагаются на данные смарт-часов или фитнес-браслетов с функцией ЭКГ/ пульсометрии.