Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин проверили ремонт социальных объектов Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин провели совместный рабочий инспекционный выезд. Они проверили ремонт и реконструкцию социальных объектов города, включая СШОР «Олимп», детсад «Компас» и кадетскую школу им. Суворова.
До конца года в Перми запланирован ремонт 47 соцобъектов. Из них обновят капитально пять школ в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также детсад в рамках нацпроекта «Семья».
Первой точкой инспекции стал детсад «Компас» на ул. Чехова, 18. В дошкольном учреждении подрядчик завершает капитальный ремонт, включая замену кровли, окон и дверей, укрепление конструкций здания, обновление всей инженерной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство территории.
После ремонта в обновленном корпусе детсада откроют кабинеты логопеда и психолога, сенсорный кабинет с современным игровым оборудованием, а также специальную туалетную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В «Компасе» дошкольников обучают спортивному и образовательному туризму. Для этих целей в нем разместят наглядную информацию о России, Пермском крае и Перми, «зеленой линией» выделены узнаваемые объекты Мотовилихинского района.
В спортшколе «Олимп» также идет капитальный ремонт, после которого здание примет свой исторический облик. Проект ремонта включил увеличение площади спортивных залов — для акробатики, хореографии, спортивной борьбы, атлетической гимнастики. Вдоль территории спортшколы установят ограждение и систему контроля доступом.
В кадетской школе № 1 им. Суворова на ул. Целинной, 15 Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин оценили реконструкцию двух разноэтажных блоков. В блок «А» входит существующее здание, «Б» — вновь возводимая часть здания, объединенная с существующей частью переходом на уровне второго этажа.
В пристроенном корпусе разместили актовый и большой спортивный зал. В цокольном этаже появились два лазерных тира. После открытия нового корпуса в школе появятся новые образовательные программы военно-патриотического направления, включая открытие клуба БПЛА.
На территории Перми работают более 540 объектов образования, включая школы, детские сады, спортивные и художественные школы. Каждый из них должен быть не только безопасным, но и современным.
«Для рационального распределения ресурсов мы разработали цифровой рейтинг состояния объектов, где приоритетом является безопасность. На его основе мы формируем очередность ремонтов, чтобы обеспечить справедливое распределение средств», — подчеркнул глава Перми Эдуард Соснин.