Водителя автобуса, который зажал ногу пенсионерке, будут судить в Ростове

В Ростове завершено расследование дела водителя автобуса, травмировавшего пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего водителя пассажирского автобуса. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию пенсионерки. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным следствия, в прошлом году водитель, не убедившись, что все пассажиры вышли на остановке «Улица Нариманова», преждевременно закрыл двери автобуса. В результате створки дверей защемили ногу пожилой женщины, которая не успела покинуть салон. Когда автобус тронулся, пассажирка упала на проезжую часть, получив серьезные травмы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

