Водителя автобуса, который зажал ногу пенсионерке, будут судить в Ростове

По данным следствия, в прошлом году водитель, не убедившись, что все пассажиры вышли на остановке «Улица Нариманова», преждевременно закрыл двери автобуса. В результате створки дверей защемили ногу пожилой женщины, которая не успела покинуть салон. Когда автобус тронулся, пассажирка упала на проезжую часть, получив серьезные травмы.