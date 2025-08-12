Водителя автобуса, который зажал ногу пенсионерке, будут судить в Ростове

Следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего водителя пассажирского автобуса. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию пенсионерки. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, в прошлом году водитель, не убедившись, что все пассажиры вышли на остановке «Улица Нариманова», преждевременно закрыл двери автобуса. В результате створки дверей защемили ногу пожилой женщины, которая не успела покинуть салон. Когда автобус тронулся, пассажирка упала на проезжую часть, получив серьезные травмы.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростове женщина сломала ногу, выходя из трогавшегося автобуса.
Водитель не заметил пассажирку (подробнее).