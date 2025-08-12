В Португалии вспыхнул скандал после того, как женщина родила посреди улицы

По данным издания, у 28-летней женщины начались роды рядом с кофейней на улице Авенида да Ассоциасан Деспортива в Каррегадо. Ее родители позвонили в скорую помощь, но никак не могли вспомнить название улицы. Девушка родила за 10 минут, роды приняли ее мать и отец, очевидцы приносили воду и полотенца. Неотложка приехала, когда новорожденной уже перерезали пуповину.