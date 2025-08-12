В Португалии вспыхнул скандал после того, как женщина родила посреди улицы

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо обратилась в Генеральную инспекцию по вопросам здравоохранения с просьбой начать расследование после того, как 28-летняя жительница Каррегадо родила посреди улицы, пишет Jornal de Noticias.
Уточняется, что будет дана оценка действиям диспетчеров и медиков линии SNS 24 и Центра неотложной помощи пациентам (CODU), потому что произошедшее «недопустимо».
По данным издания, у 28-летней женщины начались роды рядом с кофейней на улице Авенида да Ассоциасан Деспортива в Каррегадо. Ее родители позвонили в скорую помощь, но никак не могли вспомнить название улицы. Девушка родила за 10 минут, роды приняли ее мать и отец, очевидцы приносили воду и полотенца. Неотложка приехала, когда новорожденной уже перерезали пуповину.
По словам матери роженицы, первая скорая не смогла их забрать, им пришлось ждать — вторую. Только через 45 минут после родов мать и ребенка забрали в больницу Сантарена. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Девочка родилась здоровой.
